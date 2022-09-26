В городе Усть-Илимске Иркутской области местный житель устроил стрельбу из обреза охотничьего ружья в военном комиссариате.
Как рассказал Telegram-канал "112", молодой человек выстрелил в спину военному комиссару Александру Елисееву, когда тот инструктировал мобилизованных мужчин.
Стрелка удалось задержать, им оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин. О мотивах молодого человека на данный момент неизвестно.
Источник уточняет, что после допроса и предъявления обвинения преступника ждёт психолого-психиатрическая экспертиза.
Ранее сообщалось, что жители Краснодара не ждут повесток и самостоятельно приходят в военкоматы.
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.