В Усть-Илимске призывник устроил стрельбу в военкомате и ранил офицера

В городе Усть-Илимске Иркутской области местный житель устроил стрельбу из обреза охотничьего ружья в военном комиссариате.

Как рассказал Telegram-канал "112", молодой человек выстрелил в спину военному комиссару Александру Елисееву, когда тот инструктировал мобилизованных мужчин.

Стрелка удалось задержать, им оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин. О мотивах молодого человека на данный момент неизвестно.

Источник уточняет, что после допроса и предъявления обвинения преступника ждёт психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что жители Краснодара не ждут повесток и самостоятельно приходят в военкоматы.