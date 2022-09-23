Главу челябинского почтового отделения заподозрили в краже 6,5 миллиона рублей

Представители МВД Челябинской области рассказали о задержании руководителя почтового отделения, которая, предположительно, похитила 6,5 миллиона рублей.

По данным правоохранителей, женщина временно работала кассиром-операционистом. Она отправила деньги на свой банковский счёт, отметили следователи.

"Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник", — сказала главный специалист по корпоративным коммуникациям Управления Федеральной почтовой связи по региону Светлана Замятина, слова которой приводит kursdela.biz.