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Главу челябинского почтового отделения заподозрили в краже 6,5 миллиона рублей

Происшествия

Представители МВД Челябинской области рассказали о задержании руководителя почтового отделения, которая, предположительно, похитила 6,5 миллиона рублей.

По данным правоохранителей, женщина временно работала кассиром-операционистом. Она отправила деньги на свой банковский счёт, отметили следователи.

"Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник", — сказала главный специалист по корпоративным коммуникациям Управления Федеральной почтовой связи по региону Светлана Замятина, слова которой приводит kursdela.biz.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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