Представители МВД Челябинской области рассказали о задержании руководителя почтового отделения, которая, предположительно, похитила 6,5 миллиона рублей.
По данным правоохранителей, женщина временно работала кассиром-операционистом. Она отправила деньги на свой банковский счёт, отметили следователи.
"Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник", — сказала главный специалист по корпоративным коммуникациям Управления Федеральной почтовой связи по региону Светлана Замятина, слова которой приводит kursdela.biz.
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