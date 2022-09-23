В Башкирии мужчина получил 18 лет лишения свободы за нападение на полицейского

Представители прокуратуры Башкирии сообщили, что мужчина и его друг атаковали правоохранителей. Предположительно, злоумышленник забрал у силовика пистолет и выстрелил в полицейского. Сообщник обвиняемого покончил с собой, заявили в СМИ.

"Полиция прибыла к стрелку с целью доставить его к следователю", — написали в mkset.ru.

По информации журналистов, подозреваемые после нападения на силовиков сбежали с места преступления. Правоохранители арестовали мужчину в лесу. Обвиняемый получил 18 лет тюремного заключения. При этом он сказал, что не пытался убить полицейского.