Представители прокуратуры Башкирии сообщили, что мужчина и его друг атаковали правоохранителей. Предположительно, злоумышленник забрал у силовика пистолет и выстрелил в полицейского. Сообщник обвиняемого покончил с собой, заявили в СМИ.
"Полиция прибыла к стрелку с целью доставить его к следователю", — написали в mkset.ru.
По информации журналистов, подозреваемые после нападения на силовиков сбежали с места преступления. Правоохранители арестовали мужчину в лесу. Обвиняемый получил 18 лет тюремного заключения. При этом он сказал, что не пытался убить полицейского.
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