Злоумышленники метнули зажигательную смесь в здание мэрии города Камышина

Неизвестные лица бросили предмет с зажигательной смесью в здание администрации города Камышина Волгоградской области.

По данным городской мэрии, нападение злоумышленников произошло утром 23 сентября. Возгорание удалось устранить до приезда пожарных. В результате случившего никто не пострадал. Здание администрации было незначительно повреждено, сообщает издание novostivolgograda.ru.

Правоохранители ищут злоумышленников и выясняют все обстоятельства инцидента.