Неизвестные лица бросили предмет с зажигательной смесью в здание администрации города Камышина Волгоградской области.
По данным городской мэрии, нападение злоумышленников произошло утром 23 сентября. Возгорание удалось устранить до приезда пожарных. В результате случившего никто не пострадал. Здание администрации было незначительно повреждено, сообщает издание novostivolgograda.ru.
Правоохранители ищут злоумышленников и выясняют все обстоятельства инцидента.
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