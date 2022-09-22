На бывшего директора школы-интерната в Серове завели уголовное дело

На бывшего руководителя "Серовской школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении", завели уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве и присвоении чужого имущества. Об этом пишет издание tagilcity.ru.

По данным следствия, мужчина в 2020 году, зная о дефиците фонда оплаты труда учреждения, издавал приказы о материальной помощи работникам. Однако все деньги они отдавали ему. Всего таким образом он получил от пяти сотрудников более 100 тысяч рублей.