Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его сыну позвонили соратники Алексея Навального* и попросили его прийти в военкомат в рамках частичной мобилизации.
Ранее на видеохостинге YouTube соратники Навального* разместили видеозапись с телефонным разговором с Николаем Песковым — сыном официального представителя Кремля. Собеседник представился сотрудником военкомата и потребовал, чтобы Песков-младший явился в военкомат.
"Я не смотрю материалы команды этого заключенного, это первое. Второе, я знаю об этом, но я также знаю, что полного текста разговора эти граждане так и не выложили", — сказал Дмитрий Песков.
* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.