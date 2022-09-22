Соратники Навального* позвонили сыну Пескова "из военкомата"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его сыну позвонили соратники Алексея Навального* и попросили его прийти в военкомат в рамках частичной мобилизации.

Ранее на видеохостинге YouTube соратники Навального* разместили видеозапись с телефонным разговором с Николаем Песковым — сыном официального представителя Кремля. Собеседник представился сотрудником военкомата и потребовал, чтобы Песков-младший явился в военкомат.

"Я не смотрю материалы команды этого заключенного, это первое. Второе, я знаю об этом, но я также знаю, что полного текста разговора эти граждане так и не выложили", — сказал Дмитрий Песков.

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.