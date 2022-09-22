Две мирных жительницы Лисичанска подорвались на мине

МЧС Луганской Народной Республики сообщило о гибели двух женщин в Лисичанске в результате взрыва украинской мины.

"При сборе грибов в результате детонации мины (предположительно ОЗМ-72) погибли две женщины 1972 и 1973 года рождения", — сообщило ведомство.

Пресс-служба министерства уточнила, а что происшествие произошло днем 21 сентября.