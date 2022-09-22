МЧС Луганской Народной Республики сообщило о гибели двух женщин в Лисичанске в результате взрыва украинской мины.
"При сборе грибов в результате детонации мины (предположительно ОЗМ-72) погибли две женщины 1972 и 1973 года рождения", — сообщило ведомство.
Пресс-служба министерства уточнила, а что происшествие произошло днем 21 сентября.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.