В Ставропольском крае осудили 41-летнего мужчину за сексуальное насилие по отношению к своим падчерицам. Как рассказали правоохранители, преступник издевался над девятилетним ребёнком и его 10-летней сестрой.
"Девочки молчали из-за угроз отчима", — подчеркнули в newstracker.ru.
Старшую дочь педофил насиловал с 2018 года, другую жертву — с 2021. Одна из девочек сообщила о происходящем однокласснице. Она в свою очередь всё рассказала супруге преступника. Он получил 22 года лишения свободы.
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