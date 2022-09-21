Житель Ставропольского края получил 22 года тюрьмы за изнасилование падчериц

В Ставропольском крае осудили 41-летнего мужчину за сексуальное насилие по отношению к своим падчерицам. Как рассказали правоохранители, преступник издевался над девятилетним ребёнком и его 10-летней сестрой.

"Девочки молчали из-за угроз отчима", — подчеркнули в newstracker.ru.

Старшую дочь педофил насиловал с 2018 года, другую жертву — с 2021. Одна из девочек сообщила о происходящем однокласснице. Она в свою очередь всё рассказала супруге преступника. Он получил 22 года лишения свободы.