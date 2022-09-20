В Саратове маршрутка врезалась в столб, пострадали 18 человек

Вечером 19 сентября в Саратове маршрутный микроавтобус врезался в фонарный столб. В результате аварии пострадало 18 человек, в том числе трое подростков, сообщили в региональном главке МВД.

Как удалось выяснить правоохранителям, водитель был трезв.

"Данные по пострадавшим в ДТП: 17 человек госпитализированы. Одной женщине 1965 года рождения оказана медицинская помощь (на месте. — Прим. ред.)", — рассказала представитель пресс-службы МВД по Саратовской области Анастасия Захарова.