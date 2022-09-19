Осуждённый за педофилию физрук из Ростова заявил, что находится в аду

Осуждённый за педофилию бывший учитель физкультуры из Ростова-на-Дону Вадим Шерстенников назвал место своего пребывания адом. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.

Суд приговорил физрука к 13 годам заключения по заявлению матери одной из его учениц. Попытка обжаловать решение ни чему не привела.

Сейчас осуждённого этапировали в Ульяновскую область, где он учится колокольному звону в тюремном храме.