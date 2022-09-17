Населённый пункт Красный Хутор, расположенный на территории Белгородской области, подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате удара повреждены три дома. Он также добавил, что один человек получил ранения в ходе обстрела. Как пояснил губернатор, бригада врачей уже выехала в зону ЧП.
"Вооружённые силы Украины обстреливают село Красный Хутор", — подтвердил Гладков.
В четверг, 15 сентября, боевики ВСУ атаковали село Нехотеевка в Белгородской области. Руководитель региона отметил, что украинский снаряд попал в АЗС, после чего произошло возгорание. При этом он подчеркнул: станция давно не работает, поэтому топлива там нет.
Ранее Гладков призвал к эвакуации жителей Нехотеевки и Журавлёвки из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.
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