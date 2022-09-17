Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Красный Хутор, один человек ранен

Населённый пункт Красный Хутор, расположенный на территории Белгородской области, подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате удара повреждены три дома. Он также добавил, что один человек получил ранения в ходе обстрела. Как пояснил губернатор, бригада врачей уже выехала в зону ЧП.

"Вооружённые силы Украины обстреливают село Красный Хутор", — подтвердил Гладков.

В четверг, 15 сентября, боевики ВСУ атаковали село Нехотеевка в Белгородской области. Руководитель региона отметил, что украинский снаряд попал в АЗС, после чего произошло возгорание. При этом он подчеркнул: станция давно не работает, поэтому топлива там нет.

Ранее Гладков призвал к эвакуации жителей Нехотеевки и Журавлёвки из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.