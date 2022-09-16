Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник назвал взрыв в Генпрокуратуре ЛНР терактом. По его словам, в последнее время ведомство проводило расследование по факту шпионажа.
"Наша Генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с украинской стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители народной милиции ЛНР", — отметил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.