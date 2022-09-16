Мирошник: взрыв в Генпрокуратуре ЛНР — теракт

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник назвал взрыв в Генпрокуратуре ЛНР терактом. По его словам, в последнее время ведомство проводило расследование по факту шпионажа.

"Наша Генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с украинской стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители народной милиции ЛНР", — отметил он.