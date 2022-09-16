Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВСУ нанесли удар по Энергодару рядом с ЗАЭС
Минобороны России: армия Украины потеряла более 400 человек убитыми и ранеными
ВСУ используют детей для борьбы с российскими воинами ВС РФ
Стремоусов: удар по Херсонской ВГА мог быть нанесён из Николаевской области
СК РФ возбудит уголовное дело из-за гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя
Минобороны: ВС России уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом
Басурин: союзные силы уничтожили 3 миномётных расчёта ВСУ в ДНР
В небе над Новой Каховки прогремели десять взрывов
Подоляка: ВС РФ парализовали опасный плацдарм ВСУ ударами по инфраструктуре

Генеральный прокурор ЛНР погиб в результате взрыва в здании ГП

Происшествия

Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко погиб в результате взрыва в здании Генпрокуратуры. Отмечается, что взрыв произошёл в его кабинете. Также сообщается, что ранения получила его заместитель Екатерина Стегленко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко
Популярное
Общество
Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского

Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.

Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского
Баширов: Шольц звонил Путину с предложением о капитуляции
Мир. Новости мира
Баширов: Шольц звонил Путину с предложением о капитуляции
Силовые структуры
В Кривом Роге нанесён новый ракетный удар по военным целям
Мир. Новости мира
Baijiahao: Путин сделал неприятное для Запада объявление
Сергей Лебедев Украине Крым не нужен — всё равно продали бы Сергей Лебедев Андрей Николаев Кавказский уик-энд Нэнси Пелоси: зачем спикер парламента США едет в Армению Андрей Николаев Анастасия Жукова Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова
Силовые структуры
Руденко сообщил о боестолкновении между ВСУ и нацбатом "Айдар"* в Угледаре
Силовые структуры
Кедми: американские баллистические ракеты ATACMS полетят в Россию
Васильев: нас предупредили почти открыто, после Харькова пойдут на Россию
Военные новости
Васильев: нас предупредили почти открыто, после Харькова пойдут на Россию
Последние материалы
Минобороны: ВС России уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом
Басурин: союзные силы уничтожили 3 миномётных расчёта ВСУ в ДНР
В небе над Новой Каховки прогремели десять взрывов
Подоляка: ВС РФ парализовали опасный плацдарм ВСУ ударами по инфраструктуре
"Боевой экстрасенс из КГБ": режим Зеленского самораспутится в марте
Орбан осудил антироссийские санкции Евросоюза: "Мы — энергетические карлики"
Политолог Жаров о трёх сценариях развития СВО: "замораживание" или эскалация
Беляев: карты "Мир" распространяются по странам, имеющим иммунитет от санкций
Генеральный прокурор ЛНР погиб в результате взрыва в здании ГП
Учёные выяснили, что диабет повышает риск психических расстройств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников