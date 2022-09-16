Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко погиб в результате взрыва в здании Генпрокуратуры. Отмечается, что взрыв произошёл в его кабинете. Также сообщается, что ранения получила его заместитель Екатерина Стегленко.
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