В результате ракетного удара ВСУ по Херсону скончался водитель министра соцполитики региона Аллы Бархатновой. Об этом заявила замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева.
По её словам, чиновница была вся в крови, когда её обнаружили сотрудники ВГА.
"У неё водитель погиб", — подтвердила Губарева в интервью ТАСС.
Она также добавила, что сейчас жизни Бархатновой ничего не угрожает.
Кроме того, Губарева рассказала, как сама спасалась во время атаки украинских войск. Замглавы ВГА отметила, что "какой-то парень" помог ей вылезти из-под завалов при первых прилётах снарядов ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла удары по центру Херсона из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки частично разрушено здание администрации региона.
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