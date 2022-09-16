При ударе ВСУ по Херсону погиб водитель министра соцполитики Бархатновой

В результате ракетного удара ВСУ по Херсону скончался водитель министра соцполитики региона Аллы Бархатновой. Об этом заявила замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева.

По её словам, чиновница была вся в крови, когда её обнаружили сотрудники ВГА.

"У неё водитель погиб", — подтвердила Губарева в интервью ТАСС.

Она также добавила, что сейчас жизни Бархатновой ничего не угрожает.

Кроме того, Губарева рассказала, как сама спасалась во время атаки украинских войск. Замглавы ВГА отметила, что "какой-то парень" помог ей вылезти из-под завалов при первых прилётах снарядов ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла удары по центру Херсона из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки частично разрушено здание администрации региона.