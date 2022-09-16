В здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв: есть жертвы

В центре столицы Луганской Народной Республики в здании Генеральной прокуратуры на третьем этаже прогремел взрыв. По предварительной информации есть жертвы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД, а также сапёры.