В центре столицы Луганской Народной Республики в здании Генеральной прокуратуры на третьем этаже прогремел взрыв. По предварительной информации есть жертвы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД, а также сапёры.
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