Населённый пункт Борки, расположенный в Валуйском городском округе Белгородской области, подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в региональном оперштабе.
По информации ведомства, украинские снаряды упали в поле, жертв и разрушений удалось избежать.
"Село Борки обстреляно со стороны Украины", — подтвердили в оперативном штабе.
Отмечается, что населённый пункт Борки находится рядом с украинской границей.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о переводе на дистанционное обучение школ в Валуйском и Шебекинском округах. Как пояснил губернатор, в детских садах будут работать только дежурные группы. Он добавил, что члены антитеррористической комиссии утвердили такие меры из-за регулярных обстрелов приграничных населённых пунктов со стороны ВСУ.
Кроме того, Гладков призвал к эвакуации жителей Журавлёвки и Нехотеевки.
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