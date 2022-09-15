Оперштаб: украинские военные обстреляли село Борки в Белгородской области

Населённый пункт Борки, расположенный в Валуйском городском округе Белгородской области, подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По информации ведомства, украинские снаряды упали в поле, жертв и разрушений удалось избежать.

"Село Борки обстреляно со стороны Украины", — подтвердили в оперативном штабе.

Отмечается, что населённый пункт Борки находится рядом с украинской границей.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о переводе на дистанционное обучение школ в Валуйском и Шебекинском округах. Как пояснил губернатор, в детских садах будут работать только дежурные группы. Он добавил, что члены антитеррористической комиссии утвердили такие меры из-за регулярных обстрелов приграничных населённых пунктов со стороны ВСУ.

Кроме того, Гладков призвал к эвакуации жителей Журавлёвки и Нехотеевки.