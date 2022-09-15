Главу "Атомпромресурсов" объявили в розыск по делу о мошенничестве

Главу "Атомпромресурсов" Андрея Черкасенко объявили в розыск по делу о мошенничестве. Согласно информации, следователи МВД обратились в Тверской суд Москвы с просьбой избрать ему меру пресечения заочно.

Обвинение Черкасенко уже предъявили по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

"Следствие ходатайствует перед Тверским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заочного ареста", — сообщили правоохранители ТАСС.