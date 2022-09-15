В Петропавловске-Камчатском семилетний мальчик попал под колёса автомобиля KIA Sorento на стоянке у торгового центра.
Сорокалетний водитель авто сдавал назад и не заметил ребёнка, который присел поправить обувь.
В итоге машина сбила ребёнка и несколько раз проехала по нему правым задним колесом.
Согласно информации регионального УГИБДД УМВД России, чудом ребёнок остался жив, но получил множественные переломы.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.