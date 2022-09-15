На Камчатке водитель иномарки дважды переехал семилетнего ребёнка

В Петропавловске-Камчатском семилетний мальчик попал под колёса автомобиля KIA Sorento на стоянке у торгового центра.

Сорокалетний водитель авто сдавал назад и не заметил ребёнка, который присел поправить обувь.

В итоге машина сбила ребёнка и несколько раз проехала по нему правым задним колесом.

Согласно информации регионального УГИБДД УМВД России, чудом ребёнок остался жив, но получил множественные переломы.