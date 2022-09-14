Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о том, что её засыпают "письмами с угрозами".
По словам главреда, угрозы адресованы не только ей, но и её родственникам и телеведущему Владимиру Соловьёву. Симоньян добавила, что правоохранительные органы России уже разбираются с этой ситуацией.
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