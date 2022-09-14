Глава RT Маргарита Симоньян пожаловалась на письма с угрозами

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о том, что её засыпают "письмами с угрозами".

По словам главреда, угрозы адресованы не только ей, но и её родственникам и телеведущему Владимиру Соловьёву. Симоньян добавила, что правоохранительные органы России уже разбираются с этой ситуацией.