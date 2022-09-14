В Ставропольском крае экс-полицейский получил 15 лет за сбыт наркотиков

Правоохранители заявили, что бывший оперативный сотрудник в Георгиевске в Ставропольском крае Самвел Карапетян пользовался должностными полномочиями для продажи запрещённых веществ. Суд признал мужчину виновным.

"Злоумышленник подделывал данные о раскрытии преступлений, привлекая для этого наркозависимых граждан", — написали в newstracker.ru.

По информации издания, злоумышленник получил 15 лет тюремного заключения.