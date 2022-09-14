СК РФ: суд приговорил к пожизненному сроку убийцу двух школьниц в Киселёвске

Мужчину, изнасиловавшего и убившего двух 10-летних девочек в Киселёвске, приговорили к пожизненному тюремному сроку.

Он полностью признал свою вину, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Кемеровской области. Кроме того, осуждённого обязали выплатить 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации.

"Мужчине назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы", — прокомментировали в Следкоме.

Отмечается, что он будет содержаться в колонии особого режима.