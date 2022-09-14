Мужчину, изнасиловавшего и убившего двух 10-летних девочек в Киселёвске, приговорили к пожизненному тюремному сроку.
Он полностью признал свою вину, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Кемеровской области. Кроме того, осуждённого обязали выплатить 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации.
"Мужчине назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы", — прокомментировали в Следкоме.
Отмечается, что он будет содержаться в колонии особого режима.
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