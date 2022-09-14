При атаке украинских войск на Дворец культуры в Светлодарске ранена женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Светлодарска со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР.

В ведомстве пояснили, что женщина получила ранения при атаке украинских войск на местный Дворец культуры.

"ВСУ обстреляли Дворец культуры Светлодарска, ранена женщина", — подтвердили в штабе территориальной обороны.