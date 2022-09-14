Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Гольмовский на севере Горловки. В результате атаки погибли четыре мирных жителя, сообщает штаб теробороны ДНР.
По информации ведомства, ещё один человек получил ранение.
Мэр Горловки Иван Приходько подтвердил гибель мирных жителей. Он добавил, что оперативники зафиксировали прямое попадание снаряда ВСУ в многоквартирный дом.
"Светлая память невинным жертвам украинской агрессии", — высказался Приходько.
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