Работа паромной переправы в Хабаровском крае Ванино — Холмск Сахалинской области, остановили из-за ухудшения погодных условий.
"С 06:00 13.09.2022 в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе закрыто движение паромной переправы Ванино — Холмск", — сообщили региональные службы.
Согласно информации, это единственная переправа, которая связывает Сахалин с "большой землёй".
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