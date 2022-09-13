Переправу между Сахалином и "землёй" закрыли из-за непогоды

Работа паромной переправы в Хабаровском крае Ванино — Холмск Сахалинской области, остановили из-за ухудшения погодных условий.

"С 06:00 13.09.2022 в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе закрыто движение паромной переправы Ванино — Холмск", — сообщили региональные службы.

Согласно информации, это единственная переправа, которая связывает Сахалин с "большой землёй".