Один человек погиб, четверо ранены при обстреле Логачёвки в Белгородской области

В результате обстрела ВСУ села Логачёвка Белгородской области погиб один человек — гражданка Украины 1942 года рождения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, ещё четыре мирных жителя получили ранения средней степени тяжести. Он отметил, что их доставили в Валуйскую Центральную районную больницу.

"В списке пострадавших числятся три человека с украинским гражданством, а также один мужчина, проживающий в Логачёвке", — указал Гладков.

Как пояснил руководитель Белгородской области, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Помимо этого, он подчеркнул: на территории села зарегистрированы частичные разрушения хозяйственных построек и частных домов, повреждены машины и линии электропередач.

Гладков добавил, что специалисты экстренных служб отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа взял на себя обязательства по максимально оперативному восстановлению населённого пункта, заключил губернатор.