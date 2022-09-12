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Гладков: ВСУ обстреляли приграничный пункт пропуска Логачёвку

Происшествия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики обстреляли пограничный пункт пропуска Логачёвка. По его словам, разрушений и пострадавших нет. В настоящее время людей эвакуируют в более безопасное место.

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Автор: Елена Ивченко
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