Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обстрела украинскими войсками посёлка Тёткино Курской области.
В пресс-службе ведомства журналистам сообщили, что российские следователи дадут правовую оценку действиям боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела посёлка Тёткино", — сказано в официальном релизе.
Утром 12 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что посёлок Тёткино подвергся очередной атаке со стороны украинских военных. По его словам, экстренные службы зарегистрировали порядка 10 прилётов в районе улицы Белопольской. При этом он подчеркнул: в регионе оперативно сработали системы оповещения.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате обстрела нет. Однако в посёлке Тёткино повреждены несколько домов, надворные постройки, забор, личный автомобиль и газопровод.
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