Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела посёлка Тёткино Курской области

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обстрела украинскими войсками посёлка Тёткино Курской области.

В пресс-службе ведомства журналистам сообщили, что российские следователи дадут правовую оценку действиям боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела посёлка Тёткино", — сказано в официальном релизе.

Утром 12 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что посёлок Тёткино подвергся очередной атаке со стороны украинских военных. По его словам, экстренные службы зарегистрировали порядка 10 прилётов в районе улицы Белопольской. При этом он подчеркнул: в регионе оперативно сработали системы оповещения.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате обстрела нет. Однако в посёлке Тёткино повреждены несколько домов, надворные постройки, забор, личный автомобиль и газопровод.