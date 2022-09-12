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Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела посёлка Тёткино Курской области

Происшествия

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обстрела украинскими войсками посёлка Тёткино Курской области.

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела посёлка Тёткино Курской области

В пресс-службе ведомства журналистам сообщили, что российские следователи дадут правовую оценку действиям боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела посёлка Тёткино", — сказано в официальном релизе.

Утром 12 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что посёлок Тёткино подвергся очередной атаке со стороны украинских военных. По его словам, экстренные службы зарегистрировали порядка 10 прилётов в районе улицы Белопольской. При этом он подчеркнул: в регионе оперативно сработали системы оповещения.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате обстрела нет. Однако в посёлке Тёткино повреждены несколько домов, надворные постройки, забор, личный автомобиль и газопровод.

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Автор: Юлия Миленина
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