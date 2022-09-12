Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракты в отношении руководителей Херсонской области и членов правительства Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Российские контрразведчики установили сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который руководил группой диверсантов и готовил их к преступлениям.
"Пресечена попытка совершения серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц Херсонской области Украины и членов правительства Крыма", — подтвердили в пресс-службе ФСБ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Коллективный Запад использует нерешительность РФ для укрепления ВСУ.