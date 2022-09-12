ФСБ РФ: предотвращены теракты против властей Херсонской области и Крыма

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракты в отношении руководителей Херсонской области и членов правительства Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Российские контрразведчики установили сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который руководил группой диверсантов и готовил их к преступлениям.

"Пресечена попытка совершения серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц Херсонской области Украины и членов правительства Крыма", — подтвердили в пресс-службе ФСБ.