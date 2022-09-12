МЧС РФ: склад с пластиковой крошкой загорелся в Подмосковье

В Волоколамске Московской области загорелся склад, на территории которого хранилась пластиковая крошка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ по региону, информация о возгорании поступила в 05:54 по местному времени. Склад находится на улице Северное шоссе.

Когда спасатели прибыли к месту ЧП, помещение горело на площади порядка 100 квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.