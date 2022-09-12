В Волоколамске Московской области загорелся склад, на территории которого хранилась пластиковая крошка.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ по региону, информация о возгорании поступила в 05:54 по местному времени. Склад находится на улице Северное шоссе.
Когда спасатели прибыли к месту ЧП, помещение горело на площади порядка 100 квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
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