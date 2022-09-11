Дело "казанского стрелка" Ильназа Галявиева, который совершил массовое убийство, следственный комитет планирует направить в прокуратуру в сентябре.
Прокуратура должна утвердить обвинительное заключение.
"В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела. Планируется, что в конце сентября следствие направит материалы дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", — сообщил источник РИА Новости.
11 мая 2021 года Галявиев с огнестрельным оружием ворвался в школу города Казани и расстрелял девятерых человек.
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