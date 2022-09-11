СК может направить дело "казанского стрелка" в прокуратуру в конце сентября

Дело "казанского стрелка" Ильназа Галявиева, который совершил массовое убийство, следственный комитет планирует направить в прокуратуру в сентябре.

Прокуратура должна утвердить обвинительное заключение.

"В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела. Планируется, что в конце сентября следствие направит материалы дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", — сообщил источник РИА Новости.

11 мая 2021 года Галявиев с огнестрельным оружием ворвался в школу города Казани и расстрелял девятерых человек.