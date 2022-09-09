В Следственном комитете России по Пермскому краю рассказали о задержании трёх местных жителей. По данным правоохранителей, злоумышленники создали на территории административного центра подпольный игровой клуб.
"Посетителям предоставлялся доступ к азартным играм с использованием оборудования в арендуемом помещении", — написали в properm.ru.
По информации издания, правоохранители завели уголовное дело.
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