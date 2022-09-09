Пермские силовики арестовали организаторов нелегального казино

В Следственном комитете России по Пермскому краю рассказали о задержании трёх местных жителей. По данным правоохранителей, злоумышленники создали на территории административного центра подпольный игровой клуб.

"Посетителям предоставлялся доступ к азартным играм с использованием оборудования в арендуемом помещении", — написали в properm.ru.

По информации издания, правоохранители завели уголовное дело.