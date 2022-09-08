В Ростовской области горят три склада площадью 800 квадратных метров

Согласно сообщению МЧС РФ, в Ростовской области, в городе Аксай на улице Западная произошло возгорание трёх складских помещений.

Общая площадь объектов, охваченных огнём — 800 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Пожарные делают всё возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Пострадавших, по предварительным данным, нет.