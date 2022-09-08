Согласно сообщению МЧС РФ, в Ростовской области, в городе Аксай на улице Западная произошло возгорание трёх складских помещений.
Общая площадь объектов, охваченных огнём — 800 квадратных метров, сообщает РИА Новости.
Пожарные делают всё возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
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