В квартире журналистки из Тюмени Юлии Глазовой сотрудники правоохранительных органов провели обыск, в ходе которого были изъята, находящаяся в помещении офисная техника.
Причиной мероприятия правоохранителей стала возможная связь с уголовным делом, где фигурантом является бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв*.
"Утром правоохранители нагрянули в квартиру Глазовой и изъяли ноутбук, телефон и прочую оргтехнику", — сообщает nashgorod. ru.
Отмечается, что речь идёт об уголовном производстве по распространению фейковой информации о российской армии.
* - включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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