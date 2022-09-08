Причина обыска у Глазовой — причастность к делу о фейках про ВС РФ

В квартире журналистки из Тюмени Юлии Глазовой сотрудники правоохранительных органов провели обыск, в ходе которого были изъята, находящаяся в помещении офисная техника.

Причиной мероприятия правоохранителей стала возможная связь с уголовным делом, где фигурантом является бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв*.

"Утром правоохранители нагрянули в квартиру Глазовой и изъяли ноутбук, телефон и прочую оргтехнику", — сообщает nashgorod. ru.

Отмечается, что речь идёт об уголовном производстве по распространению фейковой информации о российской армии.

* - включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.