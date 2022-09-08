Жительнице Петрозаводска продали яйца с опарышами в супермаркете

Жительница Петрозаводска сообщила в социальных сетях о том, что сотрудники сетевого супермаркета продали ей набор яиц с опарышами. Об этом пишет karelinform.ru.

В одном из городских сообществ женщина разместила соответствующую фотографию, а также жалобу на работников магазина. Она предостерегла подписчиков паблика от покупки некачественных товаров.

Петрозаводчанка добавила, что в супермаркете нередко продают тухлое мясо и заплесневелые фрукты.

Женщина порекомендовала горожанам не посещать этот магазин.

Пока не уточняется, планируют ли власти Петрозаводска провести проверку по факту реализации яиц с опарышами в магазине.