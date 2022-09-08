Нижегородец похитил дачу бывшей жены

Житель Нижнего Новгорода украл у своей экс-супруги дачу и забор. Об этом рассказали местные журналисты.

По информации СМИ, суд распорядился после развода Юрия и Ларисы оставить мужу 50% квартиры и машину, а жене — дачу.

"Женщина увидела, что экс-супруг и соседка грузят в машину забор, а на участке почти пусто", — написали в newsnn.ru.

Как подчеркнула Лариса, её бывший муж разобрал дом на стены, крышу и трубы. По данным издания, правоохранители за два года так и не возбудили дело.