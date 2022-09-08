Житель Нижнего Новгорода украл у своей экс-супруги дачу и забор. Об этом рассказали местные журналисты.
По информации СМИ, суд распорядился после развода Юрия и Ларисы оставить мужу 50% квартиры и машину, а жене — дачу.
"Женщина увидела, что экс-супруг и соседка грузят в машину забор, а на участке почти пусто", — написали в newsnn.ru.
Как подчеркнула Лариса, её бывший муж разобрал дом на стены, крышу и трубы. По данным издания, правоохранители за два года так и не возбудили дело.
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