Проводник из Пермского края скончался от сепсиса, получив микротравму руки

Проводник пассажирского вагона из Прикамья получил микротравму руки на рабочем месте, однако не придал ей серьёзного значения и продолжил выполнять свои обязанности. Об этом пишет properm.ru.

По информации издания, чуть позже состояние мужчины серьёзно ухудшилось. Через три дня проводник умер от сепсиса. Известно, что он не рассказал своему начальству о полученной травме, хотя, согласно приказу Минтруда РФ, сотрудники должны сообщать руководителям даже о небольших повреждениях.

Мать мужчины просит организовать дополнительную проверку и выяснить точные обстоятельства, которые привели к смерти её сына.

Она обратилась в Федерацию Независимых Профсоюзов России с требованием провести расследование. По предварительным данным, судмедэксперт квалифицировал трагедию в качестве несчастного случая, связанного с производством.