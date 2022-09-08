Часть Белгорода и области остались без электричества из-за аварии на подстанции

Из-за аварии на подстанции часть жителей Белгородской области и столицы региона остались без света.

Что конкретно произошло и сколько людей остались без электричества, не уточняется.

"Произошло аварийное отключение, в причинах аварии разбираются", — цитирует сообщение "Белгородэнерго" РИА Новости.