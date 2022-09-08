Из-за аварии на подстанции часть жителей Белгородской области и столицы региона остались без света.
Что конкретно произошло и сколько людей остались без электричества, не уточняется.
"Произошло аварийное отключение, в причинах аварии разбираются", — цитирует сообщение "Белгородэнерго" РИА Новости.
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