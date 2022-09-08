В Приморье десять тысяч жителей остаются без света после тайфуна

Из-за прошедшего тайфуна на территории Приморья без света остаётся 41 населённый пункт, сообщили в региональном правительстве.

Так, напряжения нет на 167 подстанциях в:

Лазовском,

Партизанском,

Ольгинском,

Находкинском,

Тернейском,

Чугуевском округах.

"Устраняют аварии 28 аварийных бригад", — говорится в сообщение ведомства.

Всего без электроэнергии остались более 10 тысяч потребителей.

Быстрому ремонту мешает большая вода и отсутствие подъездов к местам аварий из-за подтопления.