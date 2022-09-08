Из-за прошедшего тайфуна на территории Приморья без света остаётся 41 населённый пункт, сообщили в региональном правительстве.
Так, напряжения нет на 167 подстанциях в:
"Устраняют аварии 28 аварийных бригад", — говорится в сообщение ведомства.
Всего без электроэнергии остались более 10 тысяч потребителей.
Быстрому ремонту мешает большая вода и отсутствие подъездов к местам аварий из-за подтопления.
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