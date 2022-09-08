В пяти регионах России учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций спрогнозировали высокий уровень пожарной опасности.
Так, согласно информации, речь идёт о:
"По метеорологическим условиям чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности эксперты института прогнозируют на европейской части страны", — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.
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