ВНИИ ГОЧС: в пяти регионах России возник высокий уровень пожарной опасности

В пяти регионах России учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций спрогнозировали высокий уровень пожарной опасности.

Так, согласно информации, речь идёт о:

Мурманской области,

Южном и Северо-Кавказском федеральных округах,

юге Центрального и Приволжского федеральных округов.

"По метеорологическим условиям чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности эксперты института прогнозируют на европейской части страны", — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.