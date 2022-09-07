Чиновники из Хакасии съездили в Санкт-Петербург за бюджетные деньги

Начальники управления капитального строительства Хакасии отдохнули в Санкт-Петербурге на бюджетные деньги, не потратив ни копейки из своего кармана.

Как пишет newkhakasiya.online, руководители сочинили, что собираются пройти в Санкт-Петербурге курсы повышения квалификации, взяли средства и отправились в северную столицу якобы на учёбу.

Позже выяснилось, что курсы всё-таки были, но их перенесли, а горе-чиновники, несмотря на это, не стали отказываться от своих планов насчёт поездки.

Подробности поездки любителей отдыхать за казённый счёт выясняют правоохранительные органы. В отношении самих чиновников возбуждено уголовное дело.