Начальники управления капитального строительства Хакасии отдохнули в Санкт-Петербурге на бюджетные деньги, не потратив ни копейки из своего кармана.
Как пишет newkhakasiya.online, руководители сочинили, что собираются пройти в Санкт-Петербурге курсы повышения квалификации, взяли средства и отправились в северную столицу якобы на учёбу.
Позже выяснилось, что курсы всё-таки были, но их перенесли, а горе-чиновники, несмотря на это, не стали отказываться от своих планов насчёт поездки.
Подробности поездки любителей отдыхать за казённый счёт выясняют правоохранительные органы. В отношении самих чиновников возбуждено уголовное дело.
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