В Казани полицейские заподозрили подростков в распространении наркотиков

В МВД по Татарстану сообщили о задержании в Казани нескольких молодых людей, которые употребляли запрещённые вещества.

"У подростков изъяли мефедрон общей массой 0,89 грамма", — написали журналисты inkazan.ru.

По информации издания, школьники получили в мессенджере задание забрать наркотики и распространить товар. Правоохранители завели в отношении 15-летнего парня и 14-летней девушки уголовное дело.