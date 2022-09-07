В МВД по Татарстану сообщили о задержании в Казани нескольких молодых людей, которые употребляли запрещённые вещества.
"У подростков изъяли мефедрон общей массой 0,89 грамма", — написали журналисты inkazan.ru.
По информации издания, школьники получили в мессенджере задание забрать наркотики и распространить товар. Правоохранители завели в отношении 15-летнего парня и 14-летней девушки уголовное дело.
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