Правоохранительные органы Истры возбудили уголовное дело в отношении матери маленькой девочки, которая погибла под колёсами мусоровоза в Истре. Женщина призналась, что считает это несправедливым решением.
"Я детей люблю. Вы бы знали, как я с ними сидела, как я за ними ухаживала", — поделилась она в беседе с Телеканалом "360".
Также правоохранительные органы не сняли обвинения с водителя мусоровоза. Мужчина уже находится под арестом. Однако женщина заявила, что не винит в произошедшем водителя.
"Никто не виноват. Водителя не осуждаю", — сказала она.
Вторая дочь женщины тоже попала под колёса, но ей удалось выжить. Сейчас ребёнок находится дома.
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