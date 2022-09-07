Мама погибшей в Истре девочки заявила, что не винит водителя в трагедии

Правоохранительные органы Истры возбудили уголовное дело в отношении матери маленькой девочки, которая погибла под колёсами мусоровоза в Истре. Женщина призналась, что считает это несправедливым решением.

"Я детей люблю. Вы бы знали, как я с ними сидела, как я за ними ухаживала", — поделилась она в беседе с Телеканалом "360".

Также правоохранительные органы не сняли обвинения с водителя мусоровоза. Мужчина уже находится под арестом. Однако женщина заявила, что не винит в произошедшем водителя.

"Никто не виноват. Водителя не осуждаю", — сказала она.

Вторая дочь женщины тоже попала под колёса, но ей удалось выжить. Сейчас ребёнок находится дома.