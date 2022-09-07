Спасатели эвакуировали тела девяти туристов, погибших на Ключевском вулкане

Сотрудники экстренных служб эвакуировали тела девяти туристов, которые погибли при восхождении на Ключевский вулкан. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Отмечается, что тела погибших доставлены в населённый пункт Ключи. Спасателям пришлось поднять на вулкан автомобиль для проведения эвакуации.

"Сначала они забрали тела погибших, а потом вернулись за спасателями, участвовавшими в операции", — подчёркивается в официальном релизе.