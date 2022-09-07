Сотрудники экстренных служб эвакуировали тела девяти туристов, которые погибли при восхождении на Ключевский вулкан. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
Отмечается, что тела погибших доставлены в населённый пункт Ключи. Спасателям пришлось поднять на вулкан автомобиль для проведения эвакуации.
"Сначала они забрали тела погибших, а потом вернулись за спасателями, участвовавшими в операции", — подчёркивается в официальном релизе.
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