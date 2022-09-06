Полицейские города Краснодара вызвала медиков для женщины, которая странно вела себя на городской улице — снимала с себя одежду и демонстрировала грудь прохожим на улице.
В полиции города подтвердили, что странно ведущую себя женщину горожане сняли на видео на улице Промышленной. Позже снятые ролики появились в местных соцсетях.
На них видно, что незнакомка ведёт себя неадекватно, пытаясь раздеваться прямо на улице.
"На место прибыл наряд ППС краснодарской полиции и задержал указанную гражданку, которая вела себя неадекватно: раскидывала вещи, раздевалась. С учетом ее состояния на место была вызвана бригада медицинской помощи, которая приняла решение о госпитализации женщины", — рассказали РИА Новости в местной полиции.
Сейчас служители правопорядка выясняют, что именно сподвигло женщину на подобное поведение.
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