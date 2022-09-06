В Татарстане сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку после того, как ребёнка-инвалида отказались пропускать на паром без очереди, пишет inkazan.ru.
По информации издания, на выходных семья планировала попасть на паром Верхний Услон, но работники плавательного средства в грубой форме потребовали, чтобы родители с ребёнком развернулись и встали в конец основной очереди.
Транспортная прокуратура разберётся, почему несовершеннолетнего с ограниченными возможностями здоровья не смогли оперативно оформить на паром.
Известно, что родители хотели отвезти ребёнка, у которого начался приступ, в больницу на пароме, чтобы не стоять в автомобильных пробках.
Специалисты ведомства проверят, соблюдает ли персонал парома законодательство России о доступе маломобильных групп к транспортным объектам. Сотрудники прокуратуры пообещали принять меры, если найдут основания для этого.
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