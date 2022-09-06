Направлявшийся в Сочи самолёт возвращается в Екатеринбург из-за поломки шасси

Пилоты самолёта "Уральских авиалиний", направлявшегося в Сочи, приняли решение вернуться в Екатеринбург. Они обнаружили неисправность в системе уборки шасси.

"Сейчас самолёт вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Представитель авиаперевозчика уточнил, что пассажирам ничего не угрожает, их доставят в Сочи резервным бортом.