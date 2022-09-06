Пилоты самолёта "Уральских авиалиний", направлявшегося в Сочи, приняли решение вернуться в Екатеринбург. Они обнаружили неисправность в системе уборки шасси.
"Сейчас самолёт вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Представитель авиаперевозчика уточнил, что пассажирам ничего не угрожает, их доставят в Сочи резервным бортом.
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