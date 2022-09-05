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Директора хабаровской турфирмы будут судить за смерть клиента

Происшествия

СК РФ по Хабаровскому краю завершил расследование уголовного дела, касающегося гендиректора местной турфирмы, по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности, и повлёкших смерть человека по неосторожности.

Директора хабаровской турфирмы будут судить за смерть клиента

Как пишет transsibinfo.com, трагедия произошла во время сплава по горной реке Катэн на рафтах, который организовала эта турфирма.

16 туристов, разместившихся на двух рафтах, не были должным образом экипированы и подготовлены к такого рода мероприятию, им не объяснили, как проходить препятствия, встречающиеся во время сплава. Кроме того, на одном из плавательных средств отсутствовал опытный проводник. Итог оказался печальным — во время сплава погода ухудшилась, один из рафтов перевернулся от столкновения с деревом в воде, люди оказались в воде, и одна из туристок погибла.

Теперь дело будет рассмотрено в суде.

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Автор: Светлана Нерадовская
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