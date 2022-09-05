При взрыве в Кабуле пострадали дипломат и охранник посольства РФ

Двое россиян пострадали во время теракта в Кабуле. Дипломат и охранник получили ранения в результате взрыва около посольства РФ в Афганистане, передаёт РИА Новости.

По словам источника, инцидент произошёл, когда сотрудник вышел к людям, которые стояли в очереди на получение визы.

"От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва", — сказал он.