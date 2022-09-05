Двое россиян пострадали во время теракта в Кабуле. Дипломат и охранник получили ранения в результате взрыва около посольства РФ в Афганистане, передаёт РИА Новости.
По словам источника, инцидент произошёл, когда сотрудник вышел к людям, которые стояли в очереди на получение визы.
"От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва", — сказал он.
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