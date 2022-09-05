В Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла

На востоке Афганистана произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщает геологическая служба США. Город Джелалабад стал эпицентром катастрофы. Однако местные жители сообщили, что толчки ощущались и в Кабуле.

В результате землетрясения, шесть человек погибли, девять пострадали, передаёт РИА Новости.