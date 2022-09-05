На востоке Афганистана произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщает геологическая служба США. Город Джелалабад стал эпицентром катастрофы. Однако местные жители сообщили, что толчки ощущались и в Кабуле.
В результате землетрясения, шесть человек погибли, девять пострадали, передаёт РИА Новости.
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