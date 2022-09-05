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Падение Cessna 551: разгерметизация, ракета НАТО или отравление экипажа

Происшествия

Частный турбореактивный самолёт Cessna-551 (бортовой номер OE-FGR), принадлежащий Grossman Air Service разбился в Балтике, причём летчики перехватчиков F-16 НАТО не увидели пилотов в его кабине.

Падение Cessna 551: разгерметизация, ракета НАТО или отравление экипажа

Как сообщает портал ASN, отслеживающий авиационные происшествия:

"При выполнении рейса из Хереса (Испания) в Кёльн (Германия), экипаж доложил о разгерметизации (по другим данным, неисправности системы кондиционирования) самолёта, и перестал выходить на связь".

После этого страны НАТО поднимали истребители-перехватчики и молчащий борт сопровождали испанцы, французы, немцы и шведы. Он летел, не отвечая на вызовы диспетчеров и не реагируя на сигналы боевых самолётов.

Лётчики докладывали, что "в кабине пилотов люди отсутствовали", а один их них увидел "жестикулирующего человека в пассажирском салоне".

Пролетев на восток, Cessna 551 вошёл в левый крен и упал в акватории Балтийского моря, у берегов Латвии. Экипаж спасательного вертолёта смог обнаружить обломки и пятно от топлива в воде.

В самолёте, по предварительным данным, могло лететь четверо человек, однако после уточнений количество находившихся на борту увеличилось до шести.

Diario de Sevilla сообщает: в авиакатастрофе погиб владелец компании аэротакси и медицинских самолётов Quick Air Карл-Петер Гриземанн (вероятно, пилотировавший самолёт), его жена, двое детей и собаки.

"Похожее уже случалось с рейсом Boeing-737 "Гелиос" из Греции, когда произошла разгерметизация, и пилоты с пассажирами потеряли сознание от недостатка кислорода — после чего погибли от гипоксии и разбились в самом крушении. Этим можно объяснить отсутствие пилота (пилотов) — он завалился вперёд или вбок, и кабина выглядела пустой. Правда, там бортпроводник нашёл баллон с кислородом, зашёл в кабину пилотов и пытался спасти рейс… пока у него не кончился кислород", — рассказал Pravda.Ru экс-пилот гражданской авиации Сергей Волков.

"Это небольшой лайнер, там нет герметичной двери между салоном с пассажирами и кабиной пилотов", — пояснил авиаэксперт, "если происходят разгерметизация или, например, утечка отравляющего вещества, пожар и так далее. Поражается весь объём внутри самолёта".

"Второй вариант. Видя, как самолёт уходит в сторону Прибалтики, представители ВВС НАТО могли принять решение на уничтожение молчащего и продолжающего лететь борта. Вдруг на нём летят террористы, размещены опасные вещества и так далее. Правда, в таком случае мы сможем узнать об этом только после раскрытия информации лётчиками или руководством альянса", — подытожил Волков.

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Автор: Александр Шторм
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